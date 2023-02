Angst ist verständlich

Noch konnte der Raubtierriss in Gerhard Fallents Schafherde im Langschlägerwald nicht bestätigt werden. Dass es sich bei den Tätern um hungrige Wölfe handelte, ist höchst wahrscheinlich, die entnommenen DNA-Proben werden es bestätigen. So, wie es eben auch bei den Wolf rissen im Herbst letzten Jahres in dieser Gegend war. Den Menschen, die in diesen Wolfsregionen des Bezirkes Zwettl leben, geht es in dem Wissen, dass Wölfe „hinterm Haus“ jagen, nicht gut. Das ist doch verständlich! Anders als in den exponierten Lagen, etwa in Kanada, wo die Menschen mit Wolf und Bär leben, sind wir hier erst seit vergleichsweise wenigen Jahren mit Wölfen konfrontiert. Was zuerst spannend anmutete, wird vermehrt zur Gefahr für Wald und Weidetiere.

Wie in Zukunft mit dieser Situation umgegangen wird, erfordert Verständnis für alle Beteiligten, für Tierschützer und Geschädigte.