Das waren jetzt ohnehin zwei schwierige Jahre der Pandemie, die hinter uns liegen, und mitten drin sind wir in der Energiekrise – die nächste Corona-Krise ist für den Herbst prognostiziert. Also zwei Krisen parallel, die wir heuer noch erwarten. Im Lockdown haben sich auch nicht alle viel erspart, viele Zwettler waren in Kurzarbeit, jene, die konnten, haben ihre Ersparnisse für die Verbesserung ihrer Heime verwendet – klar, waren wir doch viel daheim.

Jetzt – in der Energiekrise, in der wirklich nichts mehr günstig ist – macht es gar schon beim sogenannten Mittelstand „Wau-Wau“! Ach, Sie kennen das nicht? In den Schatztruhen gab es früher doppelte Böden, auf die Bodenplatte war ein Hund gemalt. Hatte man alles ausgegeben, sah man den Hund, also „auf den Hund gekommen“. Hob man den Boden, sah man die eiserne Reserve. Ein Griff hinein, und schon ist man unter‘m Hund! Aber wo mit dem Sparen anfangen?