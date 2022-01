Etwas mehr als zwei Wochen ist das Transferfenster der Fußballer noch geöffnet und langsam kommt wieder die klassische Finalstimmung bei den Klubs auf. Das Karussell kommt in Bewegung. Nur bei den Waldviertler Landesligisten ruckelt es bisher bestenfalls etwas herum. Die Zahnräder dürften aber bald ineinandergreifen. Schrems wartet nur auf die Unterschriften der neuen Defensivkräfte.

Bei Zwettl wird Sportchef Helmut Lamatsch einiges in petto haben – sollte er auch, sonst droht ein böses Frühjahr. Und Amaliendorf bräuchte im Zweifel die Offensivkraft nicht zwingend. Am Ende wird wohl eitle Wonne sein. Was sich schon jetzt abzeichnet: Qualitativ hochwertige, auswärtige Spieler ins Waldviertel zu lotsen wird immer schwieriger. Die Pandemie mag das kurzfristig noch mehr verstärken. Langfristig werden sich die Waldviertler dennoch Lösungen einfallen lassen müssen, um unabhängiger zu werden – gleichzeitig aber die Qualität weitgehend zu erhalten.