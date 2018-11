Dieser Ausflug war aller Ehren wert. Die Waldviertler Volleyballer kommen nach der intensiven Europacup-Woche mit einer dicken Überraschung im Gepäck zurück ins Waldviertel.

Um zu begreifen, was die „kleinen“ Nordmänner in Ungarn geschafft haben, braucht man nur einen kurzen Blick auf die Mannschaft mit dem zungenbrecherischen Namen Kazincbarcika werfen. Ungarischer Double-Gewinner, Tabellenführer der MEVZA, heuer bereits Zagreb und den österreichischen Tabellenführer Aich/Dob in deren Hallen keine Chance gelassen. Nur gegen die starken Kamniker setzte es eine unglückliche Niederlage.

Unter‘m Strich bleibt: Dort gewinnt man nicht alle Tage. Vor allem dann nicht, wenn weit über tausend Volleyball-Besessene gegen einen grölen. Selbst für Manager Werner Hahn, der seit Jahren bei Heimspielen die „besten Fans Österreichs“ anfeuert, war das ein Erlebnis.

So beeindruckend die Kulisse war, die Waldviertler haben bewiesen, dass sie auch diesem Druck standhalten können. Tolle Stimmung ist man ja bereits von den Heimspielen gewohnt, regelmäßig laufen die Nordmänner zur Höchstform auf, sobald die Lautstärke stimmt. Geeicht in der Sporthalle Zwettl trägt man diese Abgeklärtheit jetzt nach Europa.