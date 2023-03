Krise ohne „Distanzing“

Das Thema Blackout ist in aller Munde, jeder weiß, was es bedeutet, aber nicht jeder ist darauf vorbereitet. Dabei ist es wichtig, das auch als Privatperson zu sein! Wir können das Thema nicht mehr länger „ausblenden“, sollten sich ihm bald widmen.

So wie alle Gemeinden und Blaulichtorganisationen sich gemeinsam darauf vorbereiten, könnten das auch wir in Zwettl tun. Sich gemeinsam überlegen, bei wem man dann den Gaskocher anheizt und in Gesellschaft das aufgewärmte Dosengulasch isst, wenn es keinen Strom mehr gibt. Bei wem es einen Holzofen gibt, an dem man sich wärmen kann, bei wem man seinen Wochenbedarf an Wasser für die Familie und Tiernahrung etwa lagert, wenn man selbst dazu nicht Platz hat. Und auch jetzt schon sollten wir ausmachen, bei wem wir uns dann treffen, zum Spielen, zum Singen. Denn sicher ist, Blackout wird eine Krise, in der wir zusammenrücken.