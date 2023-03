Sie haben Hunger

Wer entlang der Gewässer des Bezirkes Zwettl wandert, sieht unweigerlich das viele Gehölz, das die Biber diesen Winter gefällt haben. Sie ernähren sich von Pflanzen, im Winter gerne von Rinden. Die kunstvoll angeknabberten Bäume sind beeindruckend ebenmäßig behauen, durch deren scharfe Zähne. Manch Zwettlern mag das Roden durch den Biber an den Flüssen nicht gefallen. „Es sind meist nur Weiden“, hört man oft, „die wachsen schnell wieder nach.“ Biber sind erwünscht.

So wie im Gemeindegebiet von Schwarzenau, gräbt und baut der Biber oft auch dort, wo er nicht soll. Teichwirte hat man schon klagen gehört, dass Biber die Zu- und Abläufe am Teich verstopfen, einige nehmen es mit Humor. Am Haselbachteich etwa beschädigten Biber die Teichufer-Befestigung, knabberten an einer alten Esche. Dort schützt man nun wertvolle Bäume mit Gittern. Eine gute Idee.