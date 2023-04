Wir lieben sie!

An den Ufern wandeln, im Sommer darf man in einigen schwimmen – wir genießen die Teiche im Bezirk das ganze Jahr über, kennen sie von klein auf. Viele von ihnen sind Natura 2000-Schutzgebiete mit großer, schützenswerter Artenvielfalt am und im Wasser. Die großen und kleinen Teiche haben eines gemeinsam: Sie alle sind vom Menschen geschaffen und haben eine sensationelle Besonderheit: Sie können abgelassen, also entleert werden, was den Fischfang massiv erleichtert. Wer wohl als Erster diese Erfindung vor rund 900 Jahren bereits gemacht hat?

Wie Teiche entstanden und warum Teichwirte sie seit über 900 Jahren hegen und pflegen sollte allgemein bekannt sein. Warum Teichwirte Fischräuber wie etwa Fischotter und Reiher akzeptieren und welche Bedeutung Teiche fürs Klima haben, erklären Gewässerökologen und Teichwirte bei den angebotenen Teichwanderungen, wie auf Schloss Waldreichs.