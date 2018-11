Im Fußball kann es ganz schnell gehen. Zwettl, bis vor drei Wochen noch der große Verlierer der Herbstsaison in der Landesliga, bot den überraschend zahlreichen Fans (knappe 600 hatten großen Anteil am versöhnlichen Saisonausklang) in den letzten Minuten noch mal ein ebenso unerwartetes Schmankerl. Nicht lange ist es her, dass die Braustädter mit fünf Punkten am Tabellenende standen, drei Siege später fielen sich alle um den Hals, feierten den 3:2-Sieg gegen Schlusslicht Rohrendorf wie einen Meistertitel.

Eigentlich ist es jammerschade, dass sich die Braustädter die großen Momente immer für die letzten Runden aufheben. Denn die mögliche Initialzündung ins neue Jahr zu tragen, wird schwierig. Eher ist zu befürchten, dass die zarte Flamme so schnell erlischt wie der jüngste Flutlichtbrand am Edelhof.

Die Verantwortlichen lassen sich vom versöhnlichen Abschied in die Winterpause ohnehin nicht täuschen. Die ersten Weichen werden bereits gestellt, Marc Traby sucht einen neuen Verein und Sektionsleiter Harald Resch einen neuen Torhüter.

Zwettl muss und wird auch im Winter reagieren, denn eine ähnlich durchwachsene zweite Saisonhälfte in der Landesliga wäre ein gefährliches Spiel mit dem Feuer ...