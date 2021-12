Café hat Potenzial

Viele Zwettler können sich noch an die Schirmbar erinnern: eine kleine, 360-Grad-Bar am Hauptplatz. Seit sie vor vielen Jahren schloss, blieb der Platz gastronomisch ungenutzt.

Jetzt zeichnet sich ein neues Projekt ab: Die 25-jährige Julia Weißenhofer will auf dem Platz ein neues Café errichten. Das Konzept klingt vielversprechend: viel Glas, damit auch mit Blick auf den wunderschönen Hundertwasserbrunnen. Wichtig ist, dass sich das Café gut in den historischen Platz integriert. Mit der Positionierung an der Ecke Hansaton sollte das gelingen, die Blickachse Kirche, Brunnen, Rathaus bleibt bestehen.

Dass sich die Gemeinde den Plänen Weißenhofers nicht querlegt, sondern extra die Raumordnung ändert, ist positiv. Damit kommen die Gemeinderäte dem Wunsch vieler Zwettler nach einem breiteren gastronomischen Angebot nach. Auch dass mit dem Hauptplatz etwas passiert, war längst überfällig.