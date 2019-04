Wie die Waldviertler Volleyball-Profis am Samstag Graz die Grenzen aufzeigten, war ganz großes Kino. Auf dem Parkett und nicht zuletzt auf der Tribüne. Das laut Manager Werner Hahn „beste Volleyballpublikum Österreichs“ lässt sich von jedem Ballwechsel mitreißen und steht bei Punktgewinnen auf den Beinen.

Von der so lebendigen Unterstützung durch das Publikum darf am grünen Rasen oft nur geträumt werden. Das soll es mit dem Vergleich zum Fußball aber auch schon wieder gewesen sein. Das Heimspiel-Wochenende in Zwettl (der SCZ spielte einen Tag zuvor gegen Retz) lockte insgesamt über 1.000 Zuschauer hinter dem Ofen hervor, beide Sportarten können also nebeneinander existieren. Über die Wertigkeit braucht man ohnehin schon lange nicht mehr zu streiten. Der ORF lässt sich nicht umsonst keine Live-Minute sämtlicher Finalspiele der Waldviertler gegen Aich/Dob entgehen. Selbst wenn alle von einem ziemlich unaufgeregten Sieg der Kärntner ausgehen.

Es wird aus Sicht der Waldviertler eben die Heimspiele brauchen, um gegen den haushohen Favoriten irgendetwas mitzunehmen. Und die ein oder andere Überraschung auswärts. Am besten gleich am nächsten Mittwoch damit anfangen.

