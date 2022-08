Danke den Freaks

Da werden uns wohl die hohen Spritpreise nicht aufhalten können, um die Fahrt nach Hollabrunn am Wochenende um den 12. August anzutreten. Am besten bilden wir Fahrgemeinschaften, denn jeder Auto-Freak, der Hahns Film-Boliden noch nicht gesehen hat, sollte sich diese Ausstellung in der Hahn’schen Hollywood-Garage nicht entgehen lassen.

Danke den Auto-Freaks wie Martin Hahn, denn sie machen unsere Welt prickelnd und um einiges bunter. Möglicherweise kommt der eine oder andere als David Hasselhoff in „Knight Rider“, der visionären Serie mit dem sprechenden Auto. Oder wir kommen als „Ghost busters“ verkleidet – vielleicht nimmt uns Hahn dann auf eine Fahrt im Fahrzeug mit?

Den Wert eines Hauses hat er in sein Hobby investiert, das muss sich doch lohnen!

Die Vermutung ist zulässig, dass Hahns Hollywood-Garage als Museum ein Publikumsmagnet wird. Wir drücken ihm die Daumen.