Während wenigstens im Nachwuchs der Waldviertler Volleyballer nach dem zweiten Heimsieg (auswärts läuft es dafür immer noch nicht) etwas Ruhe eingekehrt ist, stehen die Profis immer wieder vor demselben Problem, das sich durch die gesamte Saison zieht.

Bis kurz vor Schluss halten die Nordmänner auch dank individueller Klasse, vor allem am Service, hervorragend mit, können selbst die großen Teams in Österreich und Europa in Schwierigkeiten bringen. Doch in den entscheidenden Phasen verlässt die Waldviertler sichtlich die Kraft und die oft routinierteren Gegner schaffen mit der nötigen Konzentration den Satzgewinn.

Dass es bei der Konkurrenz noch nicht alles rund läuft bemerkte am Samstag sogar Aich/Dobs Manager Martin Micheu, der aber wie sein Pendant Werner Hahn von einer Steigerung im Meister-Play-off ausgeht. Noch seien zu viele Schlüsselspieler verletzt oder schleppen sich angeschlagen übers Parkett, bekräftigt Hahn. Vor allem der Ausfall von Dawid Siwczyk in der Mitte sei für die Waldviertler schmerzhaft.

Gleichzeitig eröffnen sich den jungen Wilden im Team damit Möglichkeiten, an der gestiegenen Verantwortung zu wachsen, den Kampf um die Stammplätze spannender und die URW in Zukunft noch stärker zu machen.