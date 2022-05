Das Gute am Sammeln

Auf vielen Dachböden und in Nachlässen finden sich oft hübsche Gegenstände, die zu schade zum Wegwerfen sind, aber nicht gebraucht werden. Einige sammeln sie, andere suchen einen guten Platz für die alten Stücke.

Als die Stadt Zwettl um 1900 beschloss ein Stadtmuseum zu etablieren, war dies mit einem Aufruf an die Bevölkerung verbunden, Gegenstände dafür zu spenden. So kamen unter vielen Schätzen auch sehr kostbare Kopfbedeckungen in den Besitz des Museums. Sie wurden in den letzten Jahren von Frauen restauriert, die das alte Handwerk des Goldhauben-Stickens noch beherrschen. Diese Fertigkeit wird gelebt und weitergegeben. Das könnte auch im Stadtmuseum von Zwettl etabliert werden, etwa, um die hübsche „Zwettler Haube“ wieder aufleben zu lassen. Sie wurde einst von den Damen im Singkreis getragen und hat Potential, eine echte Tradition in Zwettl zu sein.