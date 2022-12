Delikat essen

Es ist schon erstaunlich, wie viele nicht nur wohlschmeckende, sondern auch exklusive Lebensmittel im Bezirk Zwettl produziert werden. Vom Erdäpfel über Getreide und Gemüse über die zwei- und vierbeinigen Fleischlieferanten rücken aktuell die das meiste Jahr über nicht sichtbaren Fische in den Fokus. Denn zumindest einmal im Jahr will der Waldviertler einen Karpfen auf dem Teller – und das spätestens zur Weihnachtszeit.

Endlich hat dieser Fisch den Status des hochwertigen Fleisches als Delikatesse erreicht, und regionale Karpfengerichte sind ganzjährig auf den Speisekarten zu finden. Das gab es in den frühen 1980er-Jahren, als die ersten Restaurants in der Region Einzug hielten, noch nicht. Dafür wurden damals Shrimps-Cocktail und Weinbergschnecken in Kräuterbutter angeboten. Letztere, die Weinbergschnecken, sind ebenfalls ein regionales Produkt geworden. Naturnah produziert, ist alles aus dem Waldviertel gut - gleich, ob Karpfen oder Schnecken.

Karpfensaison 2022 Bezirk Zwettl: Naturprodukt Karpfen