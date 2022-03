Dem Traum so nah

Im Grunddurchgang der Austrian Volley League alles gewonnen, in der Top-Runde nur ein Spiel verloren, erstmals als Sieger in die Play-offs gegangen. Bei den Waldviertler Volleyballern läuft soviel zusammen, dass die Versuchung nahe liegt, den ersten Meistertitel als logischen Schlusspunkt dieser bislang einzigartigen Saison zu sehen. Aber das ist es eben nicht.

Dahinter stecken viel Arbeit und Herzblut von allen Beteiligten. Ständiges Drehen an Schrauben, stetiges Professionalisieren von Abläufen. Das alles gepaart mit einer Top-Mannschaft, die es schafft, einen Daan Streutker seit Wochen vorzugeben und dennoch das Maß aller Dinge zu bleiben. Das ergibt einen nahezu perfekten Mix. Abzuholen gibt es nichts. Schon gar nicht in Finalspielen, wo man immer genau auf den Punkt da sein muss. So nahe wie heuer waren die Nordmänner ihrem heiß ersehnten Ziel trotzdem noch nie. Das steigert den Druck enorm. Aber auch die Vorfreude auf die Play-offs.