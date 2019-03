Die Tischlerei Blauensteiner aus Schweiggers unterstützt tatkräftig den Opernball, Szene-Gastronom Michael Kolm legt nicht nur mit 87 Punkten in der Bewertung des Restaurantführers Falstaff die Höchstgrenze für den Bezirk fest, sondern er sorgt immer wieder mit kreativen Ideen dafür, dass er weiterhin die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit behält.

Das sind zwei Beispiele, die die Zwettler NÖN diese Woche berichtet. Immer wieder sorgen Unternehmen aus dem Bezirk dafür, dass der Ruf der Waldviertler, insbesondere unserer Handwerker in Wien so gut bleibt, wie er ist. Innovationskraft und der nötige Fleiß zeichnet diese Unternehmen aus. Das verschafft ihnen die benötigten Spezial-Aufträge, die kleine Firmen auch brauchen, um nicht in der Masse gegen die Großen bestehen zu müssen.

Bedeutende Veranstaltungen, wie der Wiener Opernball, helfen dabei, diese Unternehmen mit ihren Leistungen vor den Vorhang zu holen und sie auch ins Rampenlicht zu rücken.