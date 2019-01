Mit Bürgermeister Franz Gressl wird ein Mann des Konsenses die politische Bühne des Göpfritzer Gemeinderates verlassen.

Nach den politischen Turbulenzen der ÖVP in Göpfritz, die letztendlich 2005 zu der zehn-zu-neun Mehrheit der SPÖ im Gemeinderat geführt hatte, schaffte es der damals neue Gemeindeparteiobmann, die Wogen nicht allzu hochgehen zu lassen. Auch bei der nächsten Wahl, die der ÖVP zwölf und der SPÖ sieben Mandate bescherten und den abermaligen Bürgermeister-Wechsel brachte, gab es nicht allzu viel verbrannte Erde. Bei so viel Dynamik in der politischen Führung ist das sicher nicht einfach.

Immer unterstützt wurde Gressl von Vizebürgermeister Werner Scheidl, auch die designierte Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixl-braun kann auf seine Unterstützung zählen. Auch sie will das Gemeinsame vor das Trennende stellen. Das ist auch gut so: Viele Projekte können nur gemeinsam umgesetzt werden oder werden zumindest leichter im gemeinsamen Weg umgesetzt. Den Streit bestraft der Wähler heute sowieso.