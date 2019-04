Manche halten seinen neuen Stil für sehr riskant, andere für offen und mutig, ganz andere für dumm: Zwettls VP-Bürgermeister Franz Mold ist am 9. April ein halbes Jahr im Amt. Die Handschrift seines neuen Führungsstils kennt man mittlerweile klar heraus.

Tatsache ist, dass Mold Chef der größten Waldviertler Gemeinde ist. Trotzdem will er auf die Menschen zugehen, was schwierig ist: Neben der Einarbeitung in sein Amt kostet sein Stil auch immense Zeitressourcen. Die Zukunftsgespräche, die er derzeit in zahlreichen Katastralgemeinden durchführt, stoßen scheinbar auf großen Anklang. Bisher hatte er mit seiner sehr offenen Haltung großen Erfolg, Bürger und politischer Mitbewerb begrüßen diese.

Bei Fragen der Verkehrsführung nun die Bürger einzubinden ist ein nächster großer und sehr mutiger Schritt. Dabei gibt es viele Interessen und viele Meinungen. Ein Konzept zu erstellen, das alle zufriedenstellt, wird eine große Herausforderung werden.