Eines muss man in der Debatte um das gemeinnützige Wohnbauprojekt in der Zwettler Innenstadt unbedingt hervorheben: Der Stadtkern braucht dringend ein solches Projekt!

Derzeit wohnt in vielen alten Häusern nur mehr eine Person. Konzepte für eine Nachnutzung scheitern oft an mehreren Faktoren, wie an überzogenen Preisen oder dass die Gebäude nicht sinnvoll adaptiert werden können. Nicht von ungefähr kommen zahlreiche, und zum Glück oft sehr gute Aktionen der Zwettler Kaufmannschaft oder der Stadt, wie etwa der Unternehmer-Ideenwettbewerb, der jetzt in die finale Phase geht.

Derzeit ist die Innenstadt noch belebt, wichtige Initiativen müssen aber dringend gesetzt werden, damit das auch so bleibt. Die Ungewissheit über die tatsächliche Bauhöhe gehört ausgeräumt. Nachdem die Experten des NÖ Gestaltungsbeirates das Projekt äußerst positiv bewerteten, ist es aber schwer vorstellbar, dass der Bau tatsächlich so übertrieben herausragt.