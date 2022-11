Der Angriff ist schon erfolgt

Fünf von 15 Runden stand der SC Zwettl an der Spitze der 1. Landesliga – so lange wie kein anderes Team im Herbst. Das allein zeugt schon vom Titelanspruch der Braustädter. Dass jetzt der Herbstmeister Ardagger heißt, kommt einerseits nicht überraschend, da die SG das konstanteste Team war. Andererseits ist für den SCZ wichtiger, das große Ganze im Blick behalten. Und das ist der Meistertitel, was mittlerweile auch die Verantwortlichen sagen.

Beobachtern ist der Titelanspruch der Braustädter schon nach der Transferzeit im Sommer ersichtlich gewesen. Dass das neue Team so schnell zueinanderfand, die neue Spielanlage so schnell verinnerlichte, so schnell erfolgreich war, war der nächste Indikator dafür. Zeit, die durchaus noch vorhandenen Defizite auszumerzen, gibt es in der Winterpause genug.

Klar muss sich der Verein nach der Hinrunde beratschlagen, wie er weiter macht, mit wie viel Nachdruck im Frühjahr ein etwaiger Aufstieg verfolgt wird. Der Angriff auf den Meistertitel ist aber mit dieser Hinrunde längst erfolgt.