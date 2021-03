Es blieb nicht beim einmaligen Ausrutscher: FPÖ-Gemeinderat Niko Steinberg verglich in einer Sitzung die geplanten Corona-Zutrittstests im Handel mit der Ausgrenzung der Juden während der NS-Zeit. Zuvor hatte Steinberg in einem Facebook-Posting Sebastian Kurz mit Adolf Hitler verglichen. In einem weiteren Bild war ein Judenstern zu sehen, in dem „Nicht geimpft“ stand, die NÖN hat berichtet.

Dass Steinberg selbst seine jüdischen Wurzeln betont, sollte eigentlich ein – in der Ausübung eines politischen Amtes nötiges – Geschichtsbewusstsein voraussetzen. Die fehlt dem FPÖ-Gemeinderat aber völlig, bei Vergleichen mit der NS-Zeit hört sich bei der Kritik an der Coronapolitik der Spaß auf.

ÖVP-Bürgermeister Josef Schaden entgegnete: „Du hast aus der Geschichte nichts gelernt“, und: „Man muss Corona als das sehen, was es ist: Eine Pandemie, aber keine Katastrophe wie Krieg oder die NS-Zeit.“ Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.