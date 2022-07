Der falsche Zeitpunkt

Es ist klar, dass ein Konzept wie eine Vier-Tage-Woche umstritten ist. Es mangelt aktuell an allen Ecken und Enden an Arbeitskräften, das macht eine Diskussion über einen gravierenden Einschnitt in bestehende Strukturen zu einem sehr sensiblen Prozess.

Geringere Arbeitszeiten erscheinen vor dem Hintergrund kaum umsetzbar, die Idee von gleich vielen Arbeitsstunden – nur auf vier Tage verteilt – ist auch nur bedingt das Wahre. Schließlich zeigten mehrere Studien, dass schon acht Arbeitsstunden am Tag oft zu viel sein, Produktivität als auch körperliche und geistige Gesundheit darunter leiden können. Ein Sechs-Stunden-Tag scheint da die gesündere Lösung zu sein. Wahrscheinlich ist es in der aktuellen Krisenzeit zu früh für eine tatsächliche Vier-Tage-Woche. Über Arbeitszeitverkürzungen nachzudenken kann und sollte aber definitiv passieren. Die Erkenntnis kann ja dann immer noch sein, dass es gut ist, wie es ist.