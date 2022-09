Die Idee klingt gut

Viele Jahre der Konzeptionierung flossen in die Online-Plattform „Yunibuy“ dreier Waldviertler (zwei davon aus dem Zwettler Bezirk), die jetzt offiziell an den Start geht. Damit soll das gute alte Konzept der Einkaufsgemeinschaft in die weite Welt des Internet verlagert werden. Der Vorteil von Einkaufsgruppen: In der Menge bieten Verkäufer ihre Produkte oft günstiger an.

Spannend ist die Idee allemal. Nun muss sich aber zeigen, ob ein solches Konzept auch in der realen Welt funktioniert und auch ausreichend Interesse daran besteht. Das Erstellen von Einkaufsgruppen soll laut den Gründern zwar simpel sein, letzten Endes ist der Prozess an sich aber doch mit mehr Aufwand verbunden, als eine einfache Einkaufs-Tour ins Geschäft. Der Schlüssel zum Erfolg wird wohl im finanziellen Bereich liegen: Sollten die Ersparnisse markant ausfallen, dann wird das Konzept seinen Weg gehen.