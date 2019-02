Neben der Thematik, dass Vereine, die keine Reserve stellen können, künftig in einer 3. Klasse spielen sollen, sorgt auch das Reserve-Thema in der 1. Landesliga für Aufsehen. Sollen die künftig in die regionalen 2. Klassen eingegliedert werden? Die 1. Landesliga ist gespalten, das zeigt sich schon allein im Waldviertel: Waidhofen ist dagegen, Zwettl dafür.

Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Das heißt, Meinungen anhören, Diskussionen führen, kein Drüberfahren. Wobei letzter Punkt Interpretationsspielraum bietet, denn: Allen Vereinen wird es der Verband ohnehin nie recht machen können. Es ist die Pflicht des Verbandes, dass er Richtungen vorgibt, an die sich seine Mitglieder zu halten haben. Diese Richtungen sollten halt demokratisch beschlossen werden …

Widersprüchlich mutet da an, dass Vereine ohne Reserve aus der 2. Klasse verbannt werden sollen, während, von anderen oft ungeliebte, Zweierteams der Landesligisten kommen, die selbst keine Reserve stellen.

Wichtig ist, dass dieses Thema zügig bearbeitet, und eine zeitnahe Entscheidung getroffen wird. Denn was es nicht braucht, ist eine immer wieder aufflammende Diskussion, die dann ohnehin jedes Mal im Sand verläuft und in einer Endlosschleife wieder von vorne startet.