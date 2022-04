Die Stiefel der Nordmänner

Würde sich die Welt nach Sprichwörtern drehen, wäre klar, wie der österreichische Volleyball-Meister 2021 heißen wird. Dann wären für die Union Waldviertel im dritten Finaleinzug aller guten Dinge drei. Ganz so einfach funktioniert die Welt nun einmal nicht.

Es gibt aber auch sonst eine Menge Dinge, die in der Finalserie für die Nordmänner sprechen. Allem voran steht die Saisonbilanz mit nur einer Niederlage in der AVL (gegen Finalgegner Aich/Dob). In der Stadthalle Zwettl gewannen die Nordmänner getrieben vom Top-Publikum jedes Spiel – und im Finale hat URW Heimvorteil, ein Heimspiel mehr. Die Konstanz, mit der Waldviertel bis jetzt bestach, ist genau das, was in den Play-offs ausschlaggebend wird: am Tag X auf den Punkt da zu sein.

Über allem steht das ausgewogen starke – und vor allem auch fast vollzählige – Team. Egal wie wohl sie sich darin fühlen: Die Favoriten-Stiefel müssen sich die Waldviertler anziehen. Wie gut sie mit Drucksituationen umgehen können, haben sie im Cup-Finale gezeigt.