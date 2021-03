„In Tschechien ist der Sport doch noch mehr Wert“, brach es aus Andreas Hold, Sportlicher Leiter des SC Gmünd, heraus, als er vom Sportplatz-Projekt in České Velenice erfuhr. In der Tat scheint es schwer denkbar, dass die öffentliche Hand in Österreich 700.000 Euro für eine Amateur-Sportanlage in die Hand nimmt, ohne beträchtliche Eigenleistung des Vereins – besonders in der aktuellen Lage mit Covid-19. Allerdings sollte man nicht neidisch zum Nachbarn blicken. Besser wäre es, das Pferd von der anderen Seite aufzuzäumen.

Der SC Gmünd ist selbst gerade in der Planungsphase für einen Trainingsplatz. Der davor gewünschte Kunstrasenplatz musste fallen gelassen werden – hauptsächlich aus finanziellen Gründen. Das neue Sportzentrum in České Velenice, also vor der Haustür, (mit Kunstrasen) kann da neue Synergien schaffen. Darauf angesprochen wurden sowohl Gmünds Andreas Hold als auch Lokomotiva-Obmann Karel Macho hellhörig.

Die Situation bietet eine große Chance, dass die früheren Stadtteile auch im Sport wieder näher zusammenrücken. Die sollte man sich nicht entgehen lassen, profitieren können davon beide Seiten.