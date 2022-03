Direkt vor der Haustüre

Bestürzt blicken wir auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine, bedauern jedes Einzelschicksal und sehen bedrückt in die Zukunft. Was am Ende des Krieges bleiben wird, ist Zerstörung. Viele von uns machen sich besorgt Gedanken über die Folgen dieses Krieges, die auch uns hier treffen werden.

Dennoch sind die aktuellen Themen vor unserer Haustüre nicht aus den Augen zu verlieren. Da ist der Aufschrei des Gesundheits- und Pflegepersonals, das in der Aktion „5 nach 12“ in ihrer Mittagspause auf seinen Erschöpfungszustand seit der Pandemie, mit deren Ausmaß wohl anfangs niemand gerechnet hat, aufmerksam macht. Weiters ist der Mangel an Arbeitskräften in allen Bereichen eine vor zehn Jahren im Bezirk noch nicht gekannte, neue Herausforderung und nicht zuletzt die seit Jahrzehnten geforderte Gleichstellung der Frauen in der Arbeitswelt. Gesellschaft und Politik bleiben gefordert.