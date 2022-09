Eine Euphorie entfacht

Wie es sich anfühlt, wenn gefühlt die ganze Stadt hinter einem steht, der Rückhalt von Erfolg zu Erfolg noch größer wird, das erlebten im Frühjahr erst die Volleyballer der URW Waldviertel. Jetzt gerade kommen die Zwettler Kicker immer mehr in diesen Genuss. Nach den schwierigen zwei, zweieinhalb Jahren, tut der Erfolgslauf richtig gut. Und mit jedem weiteren Erfolg wird der Rückhalt größer.

Aktuell bringt er die Braustädter an die Landesliga-Spitze. Youngster, die von den Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit zehren. Starke Neuzugänge und Legionäre. Dazu eine Ersatzbank, von der praktisch jeder jederzeit in der Startelf stehen könnte – und das auch will. Da entwickelt sich eine Dynamik.

Was daraus noch werden kann? Sehr viel. Auch da lohnt der Blick zum Volleyball. Wie schnell es in die andere Richtung gehen kann, wissen die Zwettler aber auch genau. Darum lieber noch demütig bleiben, die Zeit einfach genießen.