Einfach und effizient

Es sind die simplen Ideen, die wenig kosten, umso mehr beeindrucken. Draufkommen muss man halt – wie die Mitglieder der Feuerwehr Ottenschlag, die den Rettungsschlauch mit Schlaufen entwickelt haben, um die fast 90 Kinder aus drei Gruppen im Ernstfall sicher und ruhig evakuieren zu können – und das auch vollzählig. Denn darum geht es ja hauptsächlich: Kein Kind darf zurückgelassen werden. Vielleicht ist diese Methode des „Abmarsches“ an einer Schlauchschlange, mit je einer Schlaufe für jedes Kind fest in der Hand, ja gar nicht so neu? Die Idee dazu soll der bereits verstorbene Feuerwehrmann Martin Wagner vor Jahren gehabt haben. Umgesetzt wurde sie jetzt erst im Team der Feuerwehr gemeinsam mit dessen Sohn Martin jun.

Wenn die „Wagner-Schlange“ auch noch nicht etabliert ist, sollte sie doch in keiner Grundausstattung der Kindergärten fehlen.