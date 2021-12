Einmal laut, einmal leise

Knapp 700 Menschen gingen vergangenen Mittwoch gegen die Impfpflicht ab Februar auf die Straße.

Die Besucher waren dabei so bunt gemischt wie ihre Plakate: Vom Ruf nach Freiheit war dort ebenso zu lesen wie von Vergleichen mit der Zeit des Austrofaschismus, vom Wunsch nach mehr gesunder Ernährung statt der Impfung und vom Nürnberger Kodex – also den zehn medizinethischen Grundsätzen als Folge von Experimenten zur Nazi-Zeit.

Dass das nichts mit der Krankheit, die aktuell das Weltgeschehen beeinflusst, zu tun hat, wird jedem vernünftigen Menschen rasch klar sein.

Nur wenige Meter vom Startpunkt der Demo entfernt fand übrigens eine weitere statt: In der Zwettler Wirtschaftskammer ließen sich wieder etliche Menschen gegen Corona impfen – sie demonstrierten also still gegen die Krankheit und für Vernunft.