Nach den Schwaiger-Sisters, immerhin Beachvolleyball-Europameisterinnen und Olympiafünfte, beendete nun mit dem Groß Gerungser Andreas Haider-Maurer der nächste Waldviertler Top-Sportler vorzeitig seine Karriere. Es ist nur zu erahnen, was „AHM“ in den vergangenen drei Jahren mitgemacht haben muss – so eine langwierige Verletzung lässt wohl jeden Sportler verzweifeln. Erst recht, wenn man zur Weltspitze zählt. Auch, wenn der ORF in einem Beitrag über Haider-Maurers Karriere-Ende meinte, dass ihm der Sprung „in die absolute Weltspitze verwehrt blieb …“

Hallo? Weltranglistenplatz 47 in einer Sportart, die von Millionen Menschen weltweit betrieben wird, ist die absolute Weltspitze. Dazu Österreichs Nummer zwei, Erfolge im Davis Cup – Haider-Maurer kann zurecht stolz auf seine Karriere sein.

Dass er sich künftig um den Tennis-Nachwuchs kümmern will, spricht für ihn. Wer, wenn nicht ein ehemaliger Klassespieler soll, seine Erfahrungen an die Talente weitergeben. Vor allem Haider-Maurers Kampfgeist, der ihn in den vergangenen drei Jahren zwar mehr außerhalb, als innerhalb des Platzes forderte, dient als Vorbild für die Kids und ist Grundvoraussetzung für sie, um selbst vielleicht irgendwann erfolgreich zu sein.