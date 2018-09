Eine Runde noch, dann kommt‘s am Zwettler Edelhof zum großen Waldviertel-Derby zwischen Zwettl und Waidhofen. Beide Lager fiebern diesem Spiel schon seit Saisonstart entgegen, haben aber noch Aufgaben vor sich, die extrem wichtig sind.

Auf der einen Seite die Waidhofner, die den Kader im Sommer großteils unverändert ließen und sich mit dünner Personaldecke derzeit beinahe schon sensationell schlagen. Neun Punkte aus fünf Spielen bedeuten nicht nur den besten Saisonstart seit fünf Jahren, sondern auch schon satte acht Punkte Vorsprung auf den Lokalrivalen Zwettl. Ein Sieg beim Heimspiel gegen Rohrbach und die Thaystädter setzen sich in der vorderen Tabellenhälfte fest.

Düsterer schaut’s hingegen bei den Zwettlern aus. Denn die stolperten mit nur einem Pünktchen regelrecht in die Saison, entzogen Trainer Ante Plazibat nach nur drei Runden das Vertrauen und kamen auch unter Neo-Coach Christian Karl bisher nicht in die Spur. Beim Auswärtsspiel gegen den Dritten Langenrohr kann nicht unbedingt von einer Wende ausgegangen werden. Bleibt also das sehnsüchtig erwartete Derby gegen Waidhofen, wo Zwettl schon massiv unter Druck steht – wenn am Freitag nicht doch noch endlich ein echtes Lebenszeichen kommt.