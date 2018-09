Priester und Polizisten werden sich in Zwettl auf dem grünen Rasen matchen – und das für einen guten Zweck. Schwester Karina Beneder will mit dem Erlös aus diesem Benefizfußballspiel ihr vor sechs Jahren begonnenes Projekt, eine Partnerschule in Peru zu bauen, fertigstellen.

Viel Unterstützung hat Sr. Karina in diesen Jahren bei den Zwettlern gefunden, und auch jetzt ist sie wieder auf viele offene Ohren gestoßen – und das, obwohl Südamerika halt schon sehr, sehr weit weg ist. Viele helfen zusammen, damit die Benefizveranstaltung auch ein Erfolg wird – nicht nur Großspender, sondern auch viele Helferleins, die Hand anlegen. Und gerade das ist das Schöne daran, wenn man sich aktiv einbringt. Ins Geldbörsl gegriffen und ein Fünfer oder Zehner gezückt – das geht halt schneller als wirklich ein paar Stunden seiner Freizeit für den guten Zweck zu opfern.

Jetzt muss nur auch noch der Besuch an diesem Nachmittag stimmen, damit die Schule fertiggebaut werden kann. Aber alleine schon die Protagonisten dieses Fußballspiels sind einen solchen wert.