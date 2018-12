Drei Wochen nach Ende der Herbstmeisterschaft im Fußball hat Futsal endgültig wieder die Vorherrschaft übernommen. Während die Erwachsenen Hallenkicks nutzen, um sich die Zeit zu vertreiben und sich fitzuhalten, hat der Nachwuchs den Hallenfußball fast schon zu Kunstform erhoben.

Was jahrelange Arbeit bringt, zeigte sich schon beim LAZ-Masters in Zwettl. Noch deutlicher wurde es beim Adventpokal- turnier in Schrems. Wie stark die NSG Dietmanns im U15-Turnier aufspielte, wie die Waldviertler U11-Teams Dynamo Budweis die Stirn boten. Oder der SC Zwettl, der in der U12 Seriensieger Klosterneuburg überflügelte.

In puncto Ballbehandlung und Spielfluss ist die Kluft zwischen Waldviertel und den einst übermächtigen Großstadtklubs oft kaum mehr da.

Bei dem Gedanken schmerzt es umso mehr, dass es im Waldviertel, das auf diesem Gebiet ein Vorreiter war, seit 2014 keine Futsalmeisterschaft mehr gibt. Ob die Erträge der vergangenen Jahre nicht doch ein paar Leute, die damals die Meisterschaftsturniere veranstalteten bis dann einer nach dem anderen absprang, (oder auch neue) hinter dem Vorhang hervorholen, um wieder regelmäßigen Wettbewerb zu ermöglichen?

Bei allem damit verbundenem Aufwand: Der Waldviertler Fußball würde davon profitieren.