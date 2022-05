Fan-Balsam

Seit Wochen ist klar, dass es aus der 1. Landesliga keinen Absteiger geben wird, Schrems und Zwettl gerettet sind. Am Samstag zog sich Schweiggers in der 2. Landesliga West mit dem imposanten 4:0 gegen Melk praktisch aus dem Abstiegssumpf. Zur Frühjahrshalbzeit ist nur mehr in einer überregionalen Liga mit Waldviertel-Beteiligung Spannung angesagt: in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel; und dort dafür gleich an beiden Enden.

Oben kann Gmünd schön langsam Sekt einkaufen. Die Früchtl-Elf spielt im Frühjahr zwar nicht immer glorios, dafür aber souverän. Sie punktet regelmäßig, während die Verfolger immer wieder patzen. Ähnlich deutlich ist die Lage am unteren Ende der Tabelle. Dort rennt der SC Hartl Haus noch um seine letzte Chance auf den Klassenerhalt – und kommt dabei von Woche zu Woche besser in Form.

Für ein spannendes Finish – übrigens auch in den Ligen darunter – ist alles angerichtet. Das ist Balsam auf die Seelen jedes Fußballfans nach den vergangenen zwei Jahren.