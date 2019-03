Fußball hält nach langer Winterpause auch im Unterhaus wieder Einzug und endlich gibt es Zwettler Beteiligung in den Titelkämpfen aller Ligen. Das war in den letzten Jahren nicht immer so, spannend war aus Bezirkssicht meistens nur der Abstiegskampf. Jetzt endlich darf man sich in Schweiggers, Kottes, Waldhausen und Arbesbach berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen.

Der Glaube daran war in Schweiggers selten größer, die Voraussetzungen nie besser. Dank der neuen Kompaktheit muss man die typischen Patzer nicht mehr fürchten. Bei einem positiven Start in Gmünd würde man sich nicht nur einen gefährlichen Gegner vom Leib halten, sondern hätte eines der unangenehmsten Spiele gleich mal hinter sich.

Wie der Gebietsligist liegen aber auch die anderen Bezirksvereine vorerst nur auf der Lauer, denn der erste Platz ist überall schon besetzt. Der Rückstand beträgt aber allerhöchstens zwei Punkte, was für die Fans wiederum Spannung pur bedeutet.

Im Idealfall nimmt Kottes im Sommer den freigewordenen Platz in der Gebietsliga ein, während Schweiggers endlich auf Landesebene mitmischt. Und ein Verein aus der 2. Klasse darf sich für die tolle Jugendarbeit mit dem Aufstieg belohnen. Zwettler Fußballfans winkt ein überaus erfolgreiches Jahr.