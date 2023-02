Festhalten am Bestehenden?

Gerade erst wurde die Baustelle für das Café am Hauptplatz in Zwettl abgeriegelt, eröffnet wird es im Sommer. Die einen freuen sich schon auf die Melange auf der Terrasse mit Blick auf den Hundertwasserbrunnen, andere gehen jetzt erst mit Kritik an die Öffentlichkeit. Man sei von Anfang an zu wenig über das Projekt informiert gewesen, sagt Anrainer Gregor Demal.

Dem Bauprojekt von Julia Fidi-Weißenhofer mitten in der Innenstadt ging ein viele Monate langer Planungsprozess voraus, in den verschiedene Seiten eingebunden waren. Auch die Zwettler Politik war geschlossen für das Projekt. Die NÖN berichtete laufend. Da hat es sehr viel Zeit für Wirbel gegeben, der aber nicht gekommen ist. Jetzt, wo die Baustelle angelaufen ist, ist kein guter Zeitpunkt mehr für ein Zurück. Man kann doch jetzt der Betreiberin nur noch alles Gute und der Innenstadt eine zusätzliche Belebung wünschen.

Zwettl Gegenstimmen zu Café-Neubau: „Warum erst jetzt?“