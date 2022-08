Floristik ist Kunst

Wer schon einmal da war – im Stift Zwettl –, um diese teils mächtigen, kunstvollen Objekte aus Ästen, Gräsern und Blättern der Region zu sehen, der will wieder kommen. Die Rede ist von der Ausstellung der Meisterwerke der Floristen im Anschluss an ihre Prüfung in einer Woche. In den Jahren seit Gründung der Akademie für Naturgestaltung, die für die Ausbildung der Prüfungsanwärter verantwortlich ist, hat sich diese einen hohen Stellenwert europaweit bei den Floristen erarbeitet. Meisteranwärter aus den deutschsprachigen Ländern oder Teilnehmer, die Deutsch sprechen, sind stolz, hier in Zwettl die Meisterprüfung ablegen zu dürfen.

Nie wird ein ausgestelltes Objekt dem anderen gleichen, arbeiten die Meisteranwärter doch stets mit regionalen Materialien, direkt aus der Natur, der Jahreszeit und einem Motto entsprechend. Jede Ausstellung ist vergänglich – deshalb sollte man keine versäumen.