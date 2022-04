Fragen stellen

Wer hier im Bezirk Zwettl lebt, weiß die Vorteile zu schätzen: rundum Wald, Bäche, Teiche und Wiesen, viel Kultur für unterschiedliche Vorlieben, jede Menge Abenteuer, Raum für Kreativität und Platz genug, um sich zu entfalten, Haustiere zu halten, Sportangebote, gepflegte Gemeinden und Städte und gute Schulen. Arbeitsplätze sind ebenso vorhanden, Lehrlinge und Mitarbeiter werden gesucht. Viele Menschen haben diese Vorteile in den Jahren der Pandemie erkannt und sich hier ihr Nest gebaut. Aber: Werden sie bleiben, wenn die Pandemie vorbei ist? Und: Wie können wir Menschen gewinnen, diese Region als ihren Lebensmittelpunkt zu wählen?

An schönen Orten und Arbeitsplätzen mangelt es in ganz Österreich nicht. Was fehlt den Menschen hier? Braucht es eine Fachhochschule und spezialisierte Ausbildungsstätten? Kinderbetreuung, etwa Horte in Kliniken für die Kinder des Gesundheitspersonals? Befragen wir sie doch!