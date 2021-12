Frauenhäuser müssen her

Es sind hässliche Zahlen: Laut einer Agentur der Europäischen Union für Grundrechte ist jede fünfte Frau körperlicher oder sexueller Gewalt ausgesetzt.

Umso wichtiger ist deshalb die Arbeit der Frauenberatung Waldviertel, die mit einem neuen Projekt in den Startlöchern steht: Mit Schülern wurde ein Gewaltpräventionskonzept umgesetzt, dabei entstandene Kunstwerke sollen jetzt online gezeigt werden.

Bei der Beschäftigung mit dem Thema wird klar: Gewalt gegen Frauen hat System. 15.134 Einzelberatungen mit 3.119 Frauen führte die Frauenberatung im vergangenen Jahr durch.

Erschreckend bleibt ein „weißer Fleck“: Im Waldviertel gibt es als einzige Großregion in Niederösterreich kein Frauenhaus, das nächste ist in St. Pölten. Das gehört rasch geändert, die Politik steht in der Pflicht, entsprechende Angebote zu finanzieren. Die Nachfrage ist leider da...