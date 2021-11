Geduldsprobe ist Zumutung

Wer aktuell an Corona erkrankt, braucht nicht nur ein gutes Immunsystem, sondern auch gute Nerven. Wartezeiten an der PCR-Teststation in Zwettl von 90 Minuten und Probleme mit den Barcodes machten in den vergangenen Tagen den behördlich verordneten Abstrich zur Geduldsprobe. Negativer Beigeschmack des Ansturms: Die Gerungser Straße ist immer wieder verstopft, was vor allem Krankentransporte Richtung Landesklinikum mühsam macht.

Dass das ganze Waldviertel nach Zwettl fahren und dort mitunter stundenlang krank im Auto warten muss, ist eine Zumutung. Vor allem auch abgelegen wohnende, ältere Menschen ohne Auto oder Führerschein stehen wieder einmal vor Problemen.

Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Jetzt braucht es je eine anerkannte PCR-Teststation pro Bezirk – oder eine Aufstockung der Ressourcen in Zwettl.