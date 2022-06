Gefühl von Urlaub

Das Bezirksfest in der Stadt Zwettl am vergangenen Wochenende mit dem vielfältigen Programm hat das Gefühl von Sommerurlaub eingeläutet. Das Treiben in der Stadt tat gut und machte gute Stimmung, die Vorfreude auf die nahenden Ferien und die Reise in die Ferne stieg. Auch Abenteuer wurde geboten: Aus über 30 Metern von der Drehleiter der Feuerwehr aus über die Stadt zu blicken etwa.

All jenen, die nicht gleich zu Schulschluss wegfahren können, wird hier im Bezirk ein umfangreiches Angebot zur Verfügung stehen, von Festen bis zu Festivals und vom Naturbadeteich bis zum Ausflug an die Kamp-Stauseen. Dort sind die Mutigen gut aufgehoben. Unsere NÖN-Kollegin Karin Pollak hat den „Big Fly“ über den Stausee Dobra getestet. Wir haben sie dabei fotografiert und nur zugesehen. Schade eigentlich, dass wir es nicht selbst auch probiert haben. Das wird im Sommer nachgeholt.