Es war zumindest eine Delle im Image der Windkraft: In einem Windpark im Bezirk Gänserndorf brach am Wochenende ein 45 Meter langes Rotorblatt ab.

Auch im Bezirk Zwettl beschäftigt die Windkraft deren Gegner: Die IG Waldviertel ortet beim Projekt Windpark II in Grafenschlag die Vertreibung von geschützten Schwarzstörchen. Außerdem soll die W.E.B. ohne gültige Rechtsbescheide bauen. Schwere Vorwürfe, gegen die sich die W.E.B. rechtlich wehren will. Auch der Verwaltungsgerichtshof ist in der Frage um eine Naturverträglichkeitsprüfung eingeschaltet.

Egal wie man zum Windkraftprojekt in Grafenschlag steht: Dass der Fall auf Rechtswegen abgehandelt wird, ist nur positiv zu bewerten. Denn dass gerade die Gegner mit dem Argument des Naturschutzes auf rechtlich nicht bindende Leitlinien von Birdlife und Co. verweisen, hinterlässt bei Projekt-Befürwortern einen fahlen Beigeschmack. Bei Gerichtsentscheiden gibt es dann keine Diskussion mehr.