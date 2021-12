Gibt größere Probleme

Viel wird aktuell über eine „Spaltung“ der Gesellschaft gesprochen. Was jedenfalls bemerkbar ist: Die Nerven liegen zusehends blank. Und das nicht nur bei Impfgegnern, sondern auch bei Impfwilligen, wie das Rote Kreuz schildert: Weil er sich nicht seinen Impfstoff aussuchen konnte, rastete ein Besucher der Zwettler Impfstraße aus und herrschte eine Ärztin an. Das ist unfair den Mitarbeitern gegenüber. Viele von ihnen opfern ihre Freizeit, um sich in den Dienst der guten Sache zu stellen.

Ein NÖN-Leser schilderte uns diese Woche einen persönlichen Schicksalsschlag: Wegen verschärfter Maßnahmen in Pflegeheim und Spital konnte er wochenlang seine 93-jährige, demente Mutter nicht besuchen.

Deshalb sollte man bei aller Wut im Bauch nicht vergessen: Im Zusammenhang mit der Pandemie gibt es größere Probleme als die freie Wahl des (Gratis-)Impfstoffes.