Wenn Ihr E-Mail-Programm meldet: „Sie sind im Begriff, eine Datei über 16 MB zu versenden“ und Sie ohne mit der Wimper zu zucken auf „senden“ klicken, dann hängen Sie offenbar bereits an einer Glasfaser-Leitung. Diese innovative Technologie, die so vielen Menschen die Arbeit zu Hause und auch am Arbeitsplatz das Leben erleichtert, große Dateien verschicken und das gesamte Team eines Unternehmens gleichzeitig im Internet arbeiten lässt, ist im Bezirk Zwettl im Vormarsch.

Dass die Verlegung dessen besonders im ländlichen Raum durch die großen Strecken zwischen Ortschaften und Städten sehr teuer ist, ist uns allen klar. Es sollte auch jedes Haus angeschlossen werden können. Dazu bedarf es der Zustimmung der Bewohner. Daher ist der Schulterschluss für dieses Projekt von elf Gemeinden im Dreieck von Langschlag – Zwettl – Bärnkopf ein Meilenstein bei der Netzabdeckung von einem geschätzten Drittel der Fläche des Bezirkes Zwettl.