Hilft uns tatsächlich

Viele von uns reinigen ihr eigenes Heim traditionell mit Besen, Staubsauger und Wischmop und winken ab, wenn das Wort „Staubsauger-Roboter“ fällt. Wer dann aber von seiner modern haushaltführenden Tochter so ein verpöntes Gerät etwa zu Weihnachten bekommt und diese Maschine trotz aller Skepsis nun doch ausprobieren muss, könnte freudig reagieren. Sie saugt nicht nur, wenn keiner daheim ist, nein, sie kann auch „wischen“. Ein erheblicher Teil der Hausarbeit ist gemacht.

So kann es auch für die regionalen Landwirte schon um einiges an Arbeit leichter und ihr Tagwerk vor allem durch Solarstrom und verminderten Herbizideinsatz ökologischer werden, wenn sich Waldlands Feldroboter als erfolgreiche Anschaffung bestätigt und auf unseren Feldern vermehrt Einzug hält. Hochachtung für diesen Betrieb für seine innovativen Versuche in der Landwirtschaft.