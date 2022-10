Hinschauen

Die Gegenwart stößt uns unweigerlich und ständig auf unsere Vergangenheit, aktuell mehr auf die dunklen Ereignisse eben, nicht so sehr auf die schönen. Vor Kurzem wurde das Aussiedler-Museum in Allentsteig eröffnet. Themen wie Aussiedelung, Verlust der Heimat sind aktueller, denn je. Und auch die vielen Schicksale, die die Menschen in Kriegsgebieten weltweit erleben, sind – auch hier im Bezirk – nicht neu. Gut, dass die Menschen verstärkt über die erlebte Vergangenheit erzählen, nicht mehr den Mund halten über Ereignisse, die nicht passieren hätten dürfen. So wurde es möglich, dass durch Hinweise von Zeitzeugen in Zwettl der Standort eines Massengrabes aus 1945 gefunden werden konnte – letztendlich durch profunde Historiker.

Die NÖN-Serie „100 Jahre Niederösterreich“ erzählt so viele finstere Erinnerungen der Zwettler aus den letzten Jahrzehnten, die uns wohl das Allerwichtigste lehren sollten: Solche Gräuel dürfen einfach nicht mehr passieren.