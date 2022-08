Jede Hand zählt

„Bitte warten“, heißt es seit Monaten, wenn man Reparaturen am Haus oder seiner eigenen EDV etwa nicht selbst erledigen kann und zum Fachmann geht. Geduldig harren dann viele aus, wenn Fachleute versprechen: „Ich komme in den nächsten Tagen.“ Niemand regt sich mehr auf, es wird nur noch leise gestöhnt – denn jeder kennt den Grund: Es ist der Mangel an Arbeitskräften und die daraus folgende Belastung der Unternehmer.

In jeder Branche werden Mitarbeiter gesucht. Da wäre es doch hilfreich, den Nicht-Österreichern in unserem Land den Zugang zu Jobs zu erleichtern. Etwa, indem ihre Berufsqualifikationen rascher anerkannt würden, ihnen Ausbildung in einer internationalen Sprache, etwa Englisch, angeboten würde. Denn sind wir nicht schon so weit, dass wir mit unseren Dienstleistern auch mit „Händen und Füßen“ reden würden, damit daheim was weiter geht?