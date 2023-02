Jetzt muss es sein!

Die Kritik am Bau des Cafés am Hauptlatz in Zwettl wächst sich aus. Viele offene Fragen, viele Emails, Telefonate, Briefe, Hilferufe auch an Landeshauptfrau Mikl-Leitner, den Platz zu schützen. Das alles offenbar zu einem großen Teil auch deshalb, weil sich nicht jeder vorstellen kann, wie dieses neue Bauwerk an zentraler und damit für die Öffentlichkeit natürlich hoch relevanter Stelle dann aussehen wird.

Dadurch entstand vielleicht bei manchen der Eindruck, dass Informationen zurückgehalten werden. Die Genehmigungen sind alle da, die Baustelle schon angelaufen, das Projekt kann also durchgezogen werden.

Im Sinne des auch künftigen Miteinanders wäre die Stadtführung vermutlich gut beraten, offene Fragen zu klären und der Bevölkerung endlich konkret vor Augen zu führen, was denn da jetzt wirklich geplant ist und wie sich das im Ensemble mit dem Platz später machen wird.

Nach Baustart Café am Zwettler Hauptplatz: Gegner werden jetzt laut