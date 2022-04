Keine weißen Flecken bitte

Die Regierung hat uns ganz sicher gut durch die Pandemie mit den vielen Lockdowns gebracht und viel Energie und Einsatz dafür aufgebracht. Die Herausforderungen waren speziell, an uns alle, um allen Veränderungen so gut als möglich gerecht zu werden. Niemandem hat in dieser Zeit ein öffentliches Verkehrsmittel in der Region gefehlt – konnte man ja ohnehin kaum wohin fahren. Es gab Homeoffice, Kurzarbeit und gesperrte Ausstellungen, wir mussten daheim bleiben.

Dafür wurde häusliche Gewalt größer in dieser Zeit! Schon vorher waren soziale und psychosoziale Einrichtungen in der Region Mangelware, jetzt ist der Bedarf noch viel größer. Die Forderung an die Politik nach einem Frauenhaus hier für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder ist gerechtfertigt. Das Waldviertel ist ein weißer Fleck. Zwettl ist das Zentrum und kann mit geballter Kompetenz der Frauenberatung aufwarten.